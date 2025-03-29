Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mustafa Göztaşı olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis memuru, 28 Mart 2025 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Gönyeli'de Belediye Bulvarı üzerinde devriye halinde bulunan Gönyeli Polis Karakolu ekibi tarafından, bir araç içerisinde şüpheli olarak görülen iki kişinin yanlarına gittikleri sırada, konu araçta yolcu olarak bulunan zanlı G.T.C'nin araçtan indiği esnada tasarrufunda bulunan bir maddeyi ağzına atmaya çalıştığı sırada tespit edildiğini ve içinde uyuşturucu olduğu düşünülen paketin güç kullanılarak alındığını söyledi.

Polis,G.T.C ile araç sürücüsü C.T'nin suçüstü tutuklandığını emare olarak alınan maddenin yapılan ilk tespitlere göre yaklaşık 1 gram ağırığındaki sentetik cannabinoid (bonzai) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde olduğu tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, emarenin analize gönderilecegini belirterek, zanlıların soruşturma kapsamında yapmış oldukları beyanların teyit ve tekzip edileceğini bu bağlamda soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Tip, uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyerek, doktor kontrolünden geçirilmeyi talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste kalmasına, Cihangir Tip'in doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.