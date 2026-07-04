Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa'da Uluçam Yolu Sokak'ta 4 Temmuz saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında çıkan tartışmanın ardından J.H. (E-29) ile D.P. (E-21) birbirlerine saldırdı. Yapılan kontrollerde J.H.'nin 128 miligram, D.P.'nin ise 114 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlendi. Tarafların birbirlerini darp ettikleri ve yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edilirken, iki kişi de tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan Lefke Polis Karakolu ile Çevre Dairesi ekiplerinin 2 Temmuz sabahı Lefke-Güzelyurt Anayolu üzerinde gerçekleştirdiği ortak denetimlerde, İ.K. (E-51)'nin yetkili makamdan izin almadan kamyonuyla toprak taşıdığı belirlendi.

Söz konusu sürücüye idari para cezası uygulanırken, hakkında yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.