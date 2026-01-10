Ercan Havalimanı’nda, KKTC’den çıkış yapmak isteyen M.A.A.’nın tasarrufunda bulunan çanta içerisinde bir adet 9 mm çapında canlı mermi tespit edilerek emare olarak alındı. Zanlı, kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu suçundan tutuklandı.

Çatalköy’de faaliyet gösteren bir otelde 2025 yılı Ağustos ayında meydana gelen ve bir müşteriye ait 2 bin 900 ABD doları nakit paranın çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, zanlı olarak aranan Ö.A. (E-44), Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Öte yandan Gazimağusa’da Güven Sokak üzerinde B.C. (K-21), 213 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle tutuklandı.

Polis, tüm olaylarla ilgili soruşturmaların devam ettiğini açıkladı.