Polis, 22 Mayıs 2026 tarihinde Lapta’da ikametgahı içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunan Hüseyin Sırıklı’nın (E-53) ölüm sebebinin yapılan otopsi sonucu belirlendiğini açıkladı.

Polisten verilen bilgiye göre, Hüseyin Sırıklı’nın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Öte yandan aynı tarihte Ercan Havalimanı içerisindeki araç park yerinde, kullanımındaki otobüsün şoför koltuğunda yaşamını yitirmiş şekilde bulunan Lefkoşa sakini Hasan Kılıç’ın (E-31) otopsisi de yapıldı.

Hasan Kılıç’ın ölüm sebebinin belirlenebilmesi amacıyla kan ve doku örnekleri alındığı, ölüm nedeninin yapılacak ileri tetkikler sonucunda netlik kazanacağı belirtildi.

Her iki olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.