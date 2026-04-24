Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, para cüzdanından toplam 7 bin TL ile 10 Euro nakit para çalınmasında zanlı olarak görülen İ.K.(E-68) tutuklandı

Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir lojmanın kapısı dün kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından açıldı.

Dolapta muhafaza edilen para cüzdanın çalınmasında zanlı görülen S.Y.(E-46) tutuklandı.

-Kumarda 20 kişiye yasal işlem

Ülke genelindeki kumarhanelerde dün denetim yapan polis, kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 20 kişiye idari para cezası kesti.

- Çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıslar tutuklandı

Gazimağusa’da dün, kamuya açık alanda alkollü içki tesiri altında bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren S.J.(E-43), O.Ş.(E-21) ve E.H.(E-23) tutuklandı.

- İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Öte yandan ülke genelinde, dün, polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde ikamet izinsiz iki kişi tutuklandı.

- Sahte kimlikle turist vizesi alan şahıs tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda, 19 Nisan’da ülkeye giriş yapan B.M.(E-43) önceden adına düzenlenen sahte kimliği görevli memura ibraz edip tedavüle sürerek sahtekarlıkla turist vizesi temin etti.

Yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.