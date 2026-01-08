Polis, 7 Ocak 2026 tarihinde ülke genelinde yürütülen denetim ve soruşturmalar kapsamında uyuşturucu madde, çevreye zarar verme, hırsızlık ve ikamet izinsiz kalma suçlarına ilişkin bir dizi olayı kamuoyuyla paylaştı. Olaylarla bağlantılı şahıslar tutuklanırken, soruşturmaların sürdüğü bildirildi.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE İTHAL VE TASARRUFU

Ercan Havalimanı’nda, dün saat 17.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, ülkeye giriş yapacak olan C.T. (E-30)’ye Narkotik Dedektör Köpeğinin tepki vermesi sonucu şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda, tasarrufunda içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sigara bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Girne Turizm Limanı’nda, aynı tarihte saat 09.00 sıralarında gerçekleştirilen denetimlerde ise, ülkeye giriş yapacak olan Y.E. (E-26)’ye Narkotik Dedektör Köpeğinin tepki vermesi üzerine şahsın üzerinde ve kullanımındaki araçta arama yapıldı. Aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Y.E. tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

DİKİLİ AĞAÇLARA HASAR YAPMAK VE HIRSIZLIK

Mersinlik’te bir arazi içerisinde, dün saat 10.30 sıralarında, T.T. (E-48) ve M.M. (E-38)’nin yetkili makamdan izinsiz olarak yetişkin bir adet zeytin ve dört adet harup ağacını motorlu testere ile kasten kökten keserek hasara uğrattıkları ve ağaçların odunlarını çaldıkları iddia ediliyor.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı. İki adet motorlu testere ile çalındığı düşünülen odunlar, şahısların kullanımındaki van araçla birlikte emare olarak alındı. Soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

İZİNSİZ İKAMET ETMEK

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı. Şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.