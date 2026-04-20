Çatalköy’de dün saat 09.30'da Doğa Evleri Sitesi’nin kuzey kısmındaki arazide eski eser bulmak maksadıyla izinsiz kazı yapan İ.T.(E-44) ve M.T.(E-43) polis tarafından tutuklandı.

Polis, bahse konu şahısların tasarruflarında bulunan alet ve materyallere emare olarak el koydu.

-Yatak odası olarak kullanılan konteyner içinde yangın çıktı

Akdoğan- Vadili ana yolu üzerinde bulunan bir iş yerinde bu sabah saat 04.40'da, yatak odası olarak kullanılan konteynerde, elektrikli soba prizinin aşırı ısınması sonucu yangın çıktı, dumandan etkilenen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, konteynerde bulunan bir yatak, bir soba, üç alüminyum kapı, bir alüminyum pencere, muhtelif mutfak eşyaları ile elektrik tesisatı yanarak zarar gördü. Dumandan etkilenen bir kişi ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisi ardından taburcu oldu.

-İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ikamet izinsiz bir kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.