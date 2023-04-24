Lefkoşa'da meydana gelen “Polisi Darp, Görevinden Men” ve “İtale-i Lisan” suçlarından tutuklanan zanlı M.S.M.A mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Birtan Başaran, zanlının “Polisi Darp, Görevinden Men” ve “İtale-i Lisan” suçlarını işlediğini belirtti.

Başaran, 20 Nisan 2023 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Merkez Karakolu hücrelerinde “Rahatsızlık”, “Uygunsuz Tavır ve Hareket” suçlarından tutuklu bulunan zanlının hücrelerden çıkarılmasına müteakip işlemiş olduğu suç ile ilgili umumi bir yer olan Lefkoşa Adli Şube Tahkikat Odası içerisinde kendisine dava tebliğ edildiği sırada görevli iki polise hitaben ithale-i lisanda bulunup adı edilenleri göğsünden ittirmek suretiyle polisleri darp edip görevlerini yapmaktan men ettiğini anlattı.

Polis, zanlının yasal statüsü olmadığını belirtip, 15 gün süre ile merkezi cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının cezaevinde 15 gün hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.