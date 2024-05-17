Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli Müfettiş Emin ATABEK ve Polis Çavuşu Ali ÇAVUŞ tarafından Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü’nde görevli 175 çalışana yönelik “Yasa Dışı Bağımlılık Yapan Maddeler ile Çeşitleri ve Etkileri, Suçlu Profilleri, Motorlu Araçlarda ve Şahıslar Üzerinde Arama Yöntemleri” konularında verilen eğitimle çalışanların bilinçlenmeleri sağlandı.

Eğitimleri yerinde incelemek adına Maliye Bakanı Özdemir BEROVA bugün Polis Okulu Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi. Bakan BEROVA’yı Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kadir ÇETE karşıladı. Ziyaret anısı olarak müdürlük ziyaret defterini imzalayan Bakan BEROVA, eğitimler hakkında Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kadir ÇETE’den bilgi aldı.

Bakan BEROVA ve kendisine eşlik eden Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Veysi BOZCAN ile Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kadir ÇETE ve Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürü Turgay KIROK ile eğitim gören personelle bir araya geldi.

Bakan BEROVA, suçla mücadele kapsamında iki kurum arasındaki iş birliğinin devam edeceğine vurgu yaparak eğitimin verilmesinde emeği geçen Polis Genel Müdürlüğü yetkililerine ile eğitimlerini ciddi bir şekilde, aksatmadan tamamlayan Gümrük ve Rüsumat Dairesi personeline teşekkür etti.