Polisin açıklaması şu şekilde:

Tüm sürücülerin dikkatine!!!

Çatalköy - Girne , Çatalköy - Bahçeli yolu üzerinde yağmur dolayısı ile birçok bölgede su birikintileri oluşmuştur. Bu istikameti kullanacak tüm sürücülerin yavaş ve dikkatli olmaları önemle rica olunur.

Yağış dolayısı ile oluşan olumsuzluklar için Çatalköy - Esentepe Belediyesine aşağıda verilen iletişim numaralarından ulaşabilirsiniz.

0548 865 78 54

0548 866 14 89

0548 822 29 17

0533856 15 69

Attention to all drivers!!!

On the Çatalköy - Girne, Çatalköy - Bahçeli road, water puddles have been formed in many regions due to the rain. All drivers who will use this direction are kindly requested to be slow and careful.

You can reach Çatalköy - Esentepe Municipality from the contact numbers given below for any problems caused by the heavy rain.

0548 865 78 54

0548 866 14 89

0548 822 29 17

0533856 15 69