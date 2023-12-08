Sağanak yağmur ve bazı bölgelerdeki dolu yağışı nedeniyle ülke genelinde bulunan tüm yollar üzerindeki görüş mesafesi yer yer azaltıyor.

Polisten yapılan açıklamada, trafiğe çıkacak olan sürücülerin, yolların konumunu da dikkate alarak yavaş ve dikkat seyretmeleri gerektiği duyuruldu.

KAYGAN YOL, BUZLANMA VAR...

Gazimağusa-Karpaz ana yolunun, Senmar Çemberi ile Büyükkonuk arasındaki güzergahta yoğun dolu yağışı sebebiyle yolda, kayganlık ve buzlanma meydana geldi.

Açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin de yavaş ve dikkatli seyretmeleri gerektiği bildirildi.