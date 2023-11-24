Sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşak ve çemberlerin polis tarafından kesilerek, araç trafiğine kapatılacağını bildiren polis, sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmelerini ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, yarınki bisiklet yarışının, saat 09.30’da İskele Long Beach’te bulunan Babutsa Büfe önünde başlayıp, Lokum çemberi-Ünimar çemberi, İskele şehir içi, Ardahan, Turnalar, Ergazi, Büyükkonuk, Çayırova ve İskele Boğaz güzergahı takip edilerek, yine Babutsa Büfe önünde sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, pazar günkü bisiklet yarışının da saat 09.30’da İskele Long Beach’te bulunan Babutsa Büfe önünde başlayıp, Lokum Çemberi-Akova, Mallıdağ, Tatlısu, Mersinlik, Kaplıca, Büyükkonuk, Çayırova ve İskele Boğaz güzergahı takip edilerek, yine Babutsa Büfe önünde tamamlanacağı kaydedildi.

Belirtilen yol güzergahları üzerinde, bisikletli sporculara polis eskortunun eşlik edeceği ifade edilen açıklamada, sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşak ve çemberlerin polis tarafından kesilerek, araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Açıklamada, belirtilen tarihlerde, bahse konu yol güzergahlarını kullanacak olan sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.