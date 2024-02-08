Geçtiğimiz haftalarda prostat büyümesi nedeniyle hastanede tedavi gören ve ardından taburcu edilen İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalandığı duyuruldu.

Tahtın varisi olan 41 yaşındaki Prens William, dün katıldığı Londra'nın Hava Ambulans'ı (London’s Air Ambulance) için düzenlenen bağış gecesinde 75 yaşındaki babasının sağlık durumu hakkına konuştu.

DESTEK MESAJLARI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Gecede konuşma yapan Galler Prensi, "Catherine ve babam için son günlerde gelen nazik destek mesajları için teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Prens Harry "Bu mesajların bizim için anlamı çok büyük" ifadelerini kullandı.

Prens sözlerine "Son haftalarda 'tıbbi' konular gündemdeydi. Ben de bu etkinliğe biraz bu konulardan uzaklaşmak için geldim" diye devam etti.

EŞİ DE AMELİYAT OLDU

Prens William'ın eşi Prenses Kate de geçtiğimiz haftalarda "karın bölgesinden" ameliyat olmasıyla gündeme gelmişti. Prenses'in iyileşme sürecinde olduğu biliniyor.

Prens William bağış gecesinde Hollywood yıldızı Tom Cruise ile birlikte görüntülendi.

APAR TOPAR BABASININ YANINA GİTTİ

Kraliyet hayatına veda ederek eşi Meghan Markle ile ABD’de yeni bir sayfa açan Prens Harry'nin kanser teşhisi konan babasının yanına gitti.

39 yaşındaki Prens Harry, uzun bir zaman sonra İngiltere'ye babasını görmeye eşi ve çocukları olmadan gitti. Daily Mail'in haberine göre, Kral Charles sağlık durumu hakkında, Buckingham Sarayı haberi duyurmadan önce, iki oğlunu da bilgilendirmişti.

KRAL ÖLÜRSE NE OLACAK?

Kralın 74 yaşında ve resmi olarak hasta olduğu göz önüne alındığında, oğlu Prens William'ı İngiltere Kralı olarak görmemiz kaçınılmaz gözüküyor.

Kralın ölümünden sonra yaşanacak sürece dair "Menai Köprüsü Operasyonu" kod adıyla ayrıntılı bir plan olduğu da ortaya çıktı.