Prof. Dr. Karatepe söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

Ortak olarak benimsenen düşünceler ve ilkeler etrafında birleşen, başkalarını belirli amaçlar doğrultusunda bir davranışa teşvik etme vasfına sahip olan ve bir amaca doğru insanları peşinden sürükleyen kişiler liderlik özelliklerine sahip kişilerdir. Bu kişilerin bir toplum lideri olabilmesi için aydınlatıcı, öğretici, ilerici, yol gösterici ve güven verici olup toplumun içinde bulunduğu durumlara yaratıcı çözümler bulabilmeleri gerekmektedir.

Toplumun iç ve dış sorunlarını belirleyip etkili, akılcı ve gerçekçi çözümler üreten ve radikal değişiklikler gerçekleştirilmesinde öncülük eden ve Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve hürriyet davasını Anavatan Türkiye’nin desteğini de alarak dirayet ve özveriyle savunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın sahip olduğu tüm özellikler, etkili bir toplum lideri ve yönetici olduğunun kanıtıdır.

Halka ilk hitabını henüz 24 yaşındayken yapan Rauf Raif Denktaş, Kıbrıs Türk Kurumlar Federasyonu Başkanlığı yapmıştır. Enosis ile mücadelede ve EOKA karşısında Kıbrıs Türklerini direnişe yönlendirmesi, bu direnişte etkili bir güç olan Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurucularından biri olması, 1963 olaylarının ardından Türk direnişini örgütlemesi, gizlice Erenköy’e çıkarak Erenköy Direnişi’ne katılması, Kıbrıs Türk Yönetimi Başkanlığı’nın ardından 1974 Barış Harekatı’ndan sonra 13 Şubat 1975 tarihinde kurulan Kıbrıs Türk Federe Devleti Devlet ve Meclis başkanlığı görevlerini yürütmesi ve nihayetinde 15 Kasım 1983 tarihinde kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı olması gibi Kıbrıslı Türkler için önem arz eden pek çok tarihi olayda önemli faaliyetlerde bulunmuştur.

Rauf Raif Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunda üstlendiği siyasi rol ile uluslararası alanda bir aktör haline gelmiştir. 20. yüzyıl siyasi tarihinde Kıbrıs davasında üstlendiği rol de kendisini önemli bir lider konumuna getirmiştir. Kurucu Cumhurbaşkanımız Merhum Rauf Raif Denktaş’ı aramızdan ayrılışının 13. yılında sevgi, saygı, özlem ve minnetle anıyoruz.