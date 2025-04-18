Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat’ın aktardığına göre, kararı Haberal tarafından toplanan Başkent Üniversitesi Senatosu aldı.

Yavuz Donat’ın köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan, Güney Kıbrıs’ta büyükelçilik açmaya karar verince…

Profesör Doktor Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Senatosu’nu topladı.

Önce… Kınama. Ardından… “Bu dört ülkeyle ilişkilerin dondurulması” kararlaştırıldı. Prof. Haberal, dünya çapında bir değer… Saygın bir bilim adamı.

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan’da… Konferanslar verdi. Böbrek ve karaciğer ameliyatları yaptı. Ama… Dört ülke yönetimleri, Kıbrıs Türklerini inciten bir karar alınca… Haberal Hoca dayanamadı… Tepki gösterdi.”