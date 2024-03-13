GÜNDEM KIBRIS- ÖZEL HABER

Programda ‘Sahte diploma’ skandalını değerlendiren Tümer, yaşanan durumun çok üzücü olduğunu belirterek, “Üniversiteler açısından planlı bir büyüme olmadı. Denetlenmesi maalesef yapılmadı ya da yapılamadı. Korkum Eylül’den sonra üniversitelerin bu durumdan etkilenecek olması’ diye konuştu.

“DAÜ’de planlama şart…”

DAÜ’nün maddi sorunlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Tümer, konuyla ilgili acil planlama yapılması gerektiğini belirterek, ‘pandemi uluslararası öğrenci gelişini çok etkiledi. Bu durum üniversiteleri maddi olarak etkiledi’ dedi.

Vakıfların çalışmaları… ‘Ramazan boyunca köylerde de iftar yemekleri verilecek’

Ramazan ayı boyunca Vakıflar İdaresi’nin çalışmaları ile ilgili bilgiler de veren Tümer, KKTC genelinde tüm ilçelerin yanı sıra en doğudan en batıya kadar birçok köyde de iftar yemekleri vermeye başladıklarını kaydetti. Türkiye Vakıflar İdaresi’nin desteği ile gıda yardımı da yaptıklarını anlatan Tümer, ‘İyilik Gönülleri de yoğun bir faaliyet içerisindeler. Köylerde bizlere destek oluyorlar ve olacaklar’ dedi. Tümer, Ramazan ayı boyunca gıda yardımlarının devam edeceğini de sözlerine ekledi.

İyilik Gönüllüleri son sürat çalışıyor…

İyilik Gönüllülerinin faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini kaydeden Tümer, küçük çocuklar için boyama kitabı hazırladığını ve İyilik Gönüllüleri aracılığı ile kitapların dağıtımına başlandığını söyledi. Tümer, boyama kalemleri ile birlikte ihtiyaçlı çocuklara boyama kitaplarının verildiğini söyledi. Tümer aynı zamanda ülkedeki birçok okul idaresi ile iletişimde olduklarını ve ihtiyaçlı çocuklar için yardım yaptıklarını söyledi. Okulların tadilatı için de yardımları olduğunu aktaran Tümer ‘bütçemiz çerçevesinde elimizden gelen yardımı yapıyoruz’ diye konuştu.

‘Burs desteğimiz devam ediyor…”

İhtiyaçlı ailelerin çocuklarına eğitimlerinin devam etmesi için burs desteği sağladıklarını da söyleyen Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Tümer, gelen yardım taleplerinin komisyon tarafından incelenmesinin ardından onaylandığını söyledi.

“Engelli bireylerimize desteklerimiz artarak devam edecek”

Engelli bireylerin ihtiyaçlarının karşılanmasından, istihdam edilmesine, spor alanındaki faaliyetlerden sosyal etkinliklere kadar engelli bireylerin daha kaliteli yaşam standartlarına kavuşması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydeden Tümer, “Engelli bireyler bizim için çok önemli. Onların daha iyi koşullara sahip olması için elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Onlar için desteklerimiz ve çalışmalarımız artarak devam edecek” diye konuştu.

“Amacına uygun olarak gereken yapılacak”

Lefkoşa Dereboyu’nda bulunan ve şuanda TDP Genel merkezi olarak kullanılan binanın vakfiye olduğunu ifade eden Tümer, “Orası vakfiyedir ve orası cami yapılması için vakfedilmiştir. Parti de buranın durumunu biliyor. Oranın sözleşmesi biteli 2 sene oldu. 1990’lı yıllardan bu yana bilinen bir konuydu. Şuan ki parti yönetimi de durumu biliyor ve yeni bina arayışında. Orası boşaltıldıktan sonra amacına uygun olarak gereken yapılacaktır” ifadelerini kullandı.