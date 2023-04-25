Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 25 Haziran 2023 tarihinde ara seçim yapılmasını onaylanmasının ardından propoganda süreci görüşüldü.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda propaganda sürecinin 30 güne inidirilmesine ilişkin karar onaylandı.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 25 Haziran 2023 tarihinde ara seçim yapılmasını onaylanmasının ardından propoganda süreci görüşüldü.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda propaganda sürecinin 30 güne inidirilmesine ilişkin karar onaylandı.
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