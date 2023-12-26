Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu’nun (BDT) Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Konstantin Sarayı'nda düzenlenen resmi olmayan zirvesinde, Rusya’nın 2024'teki BDT başkanlığı sırasında, ulusal para birimlerindeki işlemlerin genişletilmesi için ortaklarıyla birlikte çalışacağını söyledi.

Putin, “Karşılıklı işlemlerde ulusal para birimlerine daha aktif bir geçiş için BDT üyesi ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bunun devletlerimizin ekonomik ve mali egemenliğini daha güvenilir bir şekilde sağlamayı mümkün kılacağına inanıyoruz” dedi.

BDT içindeki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine büyük önem verileceğine vurgu yapan Rus lider, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi geride bıraktığımız yıl istikrarlı bir büyüme gösterdi. 10 aylık verilere göre, yüzde 2 artarak 83.7 milyar dolara ulaştı" diye konuştu.

Putin, Rusya'nın BDT başkanı olarak Avrasya bölgesinde güvenlik ve istikrarın korunması, terörizm, aşırıcılık, sınır ötesi suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı ve yolsuzlukla mücadele konularında ortak çalışmalar yapmayı planladığını vurguladı.

Putin ayrıca mevkidaşlarına, Rusya'nın Avrasya Film Sanatları Akademisi kurulması, Avrasya Film Ödülü'nün oluşturulması ve uluslararası şarkı yarışması ‘Intervision’ın yeniden canlandırılması yönündeki girişimlerine destek vermeleri çağrısında bulundu.