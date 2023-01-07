Sakıp Sabancı’nın kızı Dilek Sabancı’nın zenginlikle ilgili sözleri gündem oldu. Katıldığı programda rahat yaşamın formülünü veren Sabancı, asgari ücretle geçinmek zorunda olanlarla alay eder gibi “1-2 milyon dolar da yeter” dedi. İşte gündem olan o sözleri…

“50-100 milyon dolarınız olsa rahat yaşarsınız”

“Bir insan için ne kadar para gerekli?” sorusuna yanıt veren Dilek Sabancı, “İnsanın iyi bir evi olması, arabası olması, rahat yaşayabileceği bir parası olması ama bu para bana göre milyar dolarlar değil. Milyon dolarlar da yetebilir veya bazı insanlara 1-2 milyon dolar da yetebilir. 50 milyon ile 100 milyon dolarınız olsa rahat rahat yaşarsınız” dedi.

“Milyarlar değil, milyonlar da yetebilir

2004 yılında hayatını kaybeden iş insanı Sakıp Sabancı’nın kızı Dilek Sabancı, Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programının konuğu oldu. Okur’un ‘Bir insan için ne kadar para gerekli?’ sorusuna yanıt veren Dilek Sabancı “Milyar dolarlar değil yani milyon dolarlar da yetebilir” dedi.

Dilek Sabancı’nın açıklamaları şöyle:

“İnsanın iyi bir evi olması, arabası olması, rahat yaşayabileceği bir parası olması ama bu para bana göre milyar dolarlar değil. Milyon dolarlar da yetebilir veya bazı insanlara 1-2 milyon dolar da yetebilir. Onun dışında istediği zaman seyahat edebilecek. 50 milyon ile 100 milyon dolarınız olsa rahat rahat yaşarsınız ama bence de 50-100 milyon dolara değil de daha düşük rakamlarla daha çok mutlu olabilmek daha büyük başarı. İyi bir işiniz olsun, eviniz olsun, arabanız olsun, hastalandığınızda hastaneye gidecek paranız olsun, denize merakınız varsa tekneniz olsun, başka insan ne ister ki?”