Polisin açıklamasına göre, Tünay, yönetimindeki ND 768 plakalı salon araçla seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan ZH 672 ve SR 010 plakalı araçlara çarpıp durdu. Çarpmanın etkisiyle SR 010 plakalı araç ise geriye doğru hareket edip, gerisinde park halinde bulunan PL 250 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan Tünay, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Argun Tünay’a yapılan otopside, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Soruşturma devam ediyor.