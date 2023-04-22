Ziyaretlerde konuklara özel hazırlanan ikramlar sunuluyor, çocuklar harçlık ve hediyelerle sevindiriliyor.

Polis Genel Müdürlüğü, bayramın huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmesi için aldığı  emniyet tedbirlerini  bugün de sürdürüyor

Şikayet ve yardım taleplerini değerlendirmek için “155 Polis İmdat , 199 İtfaiye, 156 Narkotik” ve diğer telefon hatları bayram süresince 24 saat halkın hizmetinde.

Merkezi Cezaevi’nde bulunan mahkumlar dün olduğu gibi , 24 Nisan Pazartesi gününe kadar  sabah 09.00-12.00 ve 13.00-16.00 olmak üzere iki periyot halinde aileleriyle görüşmeye devam edecek.

Başta  Lefkoşa Belediyesi olmak üzere bir çok belediye hizmetlerin aksamaması için gerekli tedbirleri aldı.

Dört kaza birden... Nedeni alkollü araç kullanmak... Dört kaza birden... Nedeni alkollü araç kullanmak...

23 Nisan Ulusal Egemenlikve Çocuk  Bayramı da olan yarın Ramazan Bayramı  sona eriyor.  Pazartesi tüm okullar, resmi kurum ve kuruluşlar ve devlet daireleri iş başı yapacak.