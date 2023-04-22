Ziyaretlerde konuklara özel hazırlanan ikramlar sunuluyor, çocuklar harçlık ve hediyelerle sevindiriliyor.

Polis Genel Müdürlüğü, bayramın huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmesi için aldığı emniyet tedbirlerini bugün de sürdürüyor

Şikayet ve yardım taleplerini değerlendirmek için “155 Polis İmdat , 199 İtfaiye, 156 Narkotik” ve diğer telefon hatları bayram süresince 24 saat halkın hizmetinde.

Merkezi Cezaevi’nde bulunan mahkumlar dün olduğu gibi , 24 Nisan Pazartesi gününe kadar sabah 09.00-12.00 ve 13.00-16.00 olmak üzere iki periyot halinde aileleriyle görüşmeye devam edecek.

Başta Lefkoşa Belediyesi olmak üzere bir çok belediye hizmetlerin aksamaması için gerekli tedbirleri aldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlikve Çocuk Bayramı da olan yarın Ramazan Bayramı sona eriyor. Pazartesi tüm okullar, resmi kurum ve kuruluşlar ve devlet daireleri iş başı yapacak.