İslam aleminin iki bayramından biri olan Ramazan (Şeker) Bayramı bugün başladı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar namazlarını kılarak dua etti.

Başkent Lefkoşa'da bayram namazı için Müslümanlar sabahın erken saatlerinde kentteki camileri doldurdu.

Başkentteki Ebu Bekir Es Sıddık Camisi'ne giden Kıbrıslılar, bayram namazını cemaatle kıldıktan sonra toplu dua etti.

Bayram namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve ana vatan Türkiye'deki kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bayramın hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum." dedi.

Tatar, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin yürekleri parçaladığını, bu nedenle bu bayramın buruk geçtiğini ifade ederek, depremde yaşamlarını yitiren KKTC'li öğrenciler ile Türkiye'deki on binlerce kişinin acısı içinde olduklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de namazı aynı camide kıldı. Namazdan sonra açıklamalarda bulunan Töre, tüm Türk ve İslam aleminin bayramını tebrik ederek, bayramın hayırlara vesile olmasını diledi.

KKTC'nin diğer kentlerinde de vatandaşlar namazı kıldıktan sonra bayramlaştılar.

POLİS, HALKIN BAYRAMI HUZUR VE GÜVEN ORTAMI İÇERİSİNDE GEÇİREBİLMESİ İÇİN EMNİYET TEDBİRLERİ ALDI

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), halkın Ramazan Bayramını huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmesi için gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alındığını belirtti.

Emniyet Kemeri Yasası gereğince hatırlatmalarda bulunan Polis, trafikte tedbirli olunmasını istedi.

“Çocuk araç koltuğu bulunmayan motorlu araçlarda, 3 yaşından küçük çocukların taşınmasının, boyları 150 cm’den kısa olan çocukların, motorlu araçların ön koltuğuna oturması yasak olduğu” kaydedilen açıklamada, “Boyları 135-150cm arasında olan çocuklar, motorlu araçların arka koltuğunda oturup emniyet kemeri ile bağlanmak zorundadır. Motorlu Araçlar içerisinde seyahat etmekte olan herkesin mutlaka emniyet kemeri ile bağlanmasını sağlayınız.” denildi.

PGM, mesajında, "hayatımızda önemli bir yeri bulunan dini bayramların, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği ve umutların canlandığı müstesna günlerden biri olduğuna" vurgu yaptı.

“Hoşgörü, barış ve kardeşlik ortamının toplumun tüm kesimlerinde oluşması, sorunların çözümünde de etkili olacaktır” diyen Polis Genel Müdürlüğü, halkın Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmesi için görev ve sorumlulukların gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldığını bildirdi.

TELEFON NUMARALARI HATIRLATILDI

Şikayet ve yardım taleplerini değerlendirmek için her zaman olduğu gibi “155 Polis İmdat , 199 İtfaiye, 156 Narkotik” ve diğer telefon hatları ile kesintisiz olarak 24 saat halkın hizmetinde olduğunu belirten PGM, “Bizleri ve halkımızı derin üzüntüye boğan, ülkemizi maddi ve manevi kayıplara uğratan trafik kazalarına hep birlikte 'dur' diyebilmek için aldığımız tedbirlerin yanı sıra, sizlerin de yardım ve desteğine ihtiyacımız olduğunu hatırlatmak isteriz” dedi.

PGM, bayram tatili nedeniyle yoğunlaşacak trafikte, sürücülerin kendileri, sevdikleri ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için şu uyarılarda da bulundu:

“Alkol almışsanız araç kullanmayınız. Unutmayın, Alkol algıları köreltir ve dikkati dağıtır. Trafik kazalarına neden olan ve sürüş esnasında dikkati dağıtan cep telefonu kullanmak, mesaj atmak, yazışmak veya bluetooth üzerinden konuşmak gibi kural ihlallerini yapmayınız. Başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan ve trafik kurallarına uymayan sürücüleri hiç çekinmeden polise ihbar ediniz. Emniyet kemerinin hayat kurtardığını unutmayınız. Araçta seyahat eden herkesin mutlaka emniyet kemerini takmasını sağlayınız. Çocuklarımızı araçlarımızda emniyet kemeri ile, evlerimizde kollarımız ile saralım. Süratli araç kullanmayınız. Süratin yolları değil, kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız. Trafikte önceliğiniz; Sürat yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak olsun.”

PGM, tüm halkın Ramazan Bayramını kutlarken, sağlıklı, huzurlu ve kazasız bir bayram temenni etti.

CEZAEVİNDE AÇIK GÖRÜŞ YAPILACAK

Merkezi Cezaevi’nde Ramazan Bayramı nedeniyle mahkumlar aileleriyle açık görüş yapabilecek.

Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan’ın verdiği bilgiye göre, mahkumlar aileleriyle sabah 09.00-12.00 ve 13.00-16.00 olmak üzere iki periyot halinde açık görüş yapabilecek.

4 gün olarak düzenlenen açık görüş kapsamında, mahkumlar 24 Nisan Pazartesi günü de aileleriyle görüşebilecek.