Bunlar da ilginizi çekebilir

Çağıner, “Bunun yanında 38 tesisimizin bayram dolulukları ise yüzde 60-99 oranları arasında gerçekleşmesi beklenmektedir” açıklamasını yaptı.

KITOB Başkanı Çağıner, “Bayram süresince beş yıldızlı büyük tesislerin dolulukları yüzde 71, küçük otellerin dolulukları ise yüzde 48 düzeylerinde gerçekleşmesi beklenmektedir” dedi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.