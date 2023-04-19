Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, Ramazan Bayramı süresince otellerin doluluk oranlarına yönelik beklentileri açıkladı.
KITOB Başkanı Çağıner, “Bayram süresince beş yıldızlı büyük tesislerin dolulukları yüzde 71, küçük otellerin dolulukları ise yüzde 48 düzeylerinde gerçekleşmesi beklenmektedir” dedi.
Ortalama doluluk oranının yüzde 59 civarında olacağının düşünüldüğünü belirten Çağıner, “Toplam 109 üye otelimizin 6'sında bayram boyunca yüzde 100 doluluk yaşanması beklenmektedir” ifadelerini kullandı.
Çağıner, “Bunun yanında 38 tesisimizin bayram dolulukları ise yüzde 60-99 oranları arasında gerçekleşmesi beklenmektedir” açıklamasını yaptı.