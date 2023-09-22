Sahte reçeteler ile devleti milyonlarca Türk Lirası zarara uğrattığı tespit edilen doktor ve eczacılardan 4’ü Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Doktorlar N.P, M.A, eczacılar S.S ve İ.T için mahkeme soruşturma amaçlı 3’er gün tutuklu kalmaları emri verdi.

Polisin özel bir ekip kurup takip ettiği soruşturmayla ilgili aranan bazı doktor ve eczacıların olduğu, soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu göreve geldiği zaman konuya ilişkin başlatılmış olan bir çalışma bulmuş, Başbakan Ünal Üstel’in de talimatı ile dosyayı gizli bir tahkikatla ileri taşımış ve elde edilen bulguları polise teslim ederek gereğinin yapılmasını sağlamıştı.

Bazı eczacı ve özel sektörde çalışan bazı hekimlerin ortak çalıştıkları bu kumpas sonucunda yazılan sahte reçetelerde devletin milyonlarca TL zarara uğratıldığı ortaya çıkarılmıştı.