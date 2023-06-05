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MİT Başkanlığı görevini yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan devralacak olan Kalın görevine resmen başlayacak. Devir teslim töreni MİT'in Ankara Kale'deki merkez binasında gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili açıklama, İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ( MİT ) yeni başkanı İbrahim Kalın oldu.

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