Türkiye Cumhuriyeti Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yeni başkanı İbrahim Kalın oldu.
Konuyla ilgili açıklama, İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.
Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’na Sayın İbrahim Kalın’ı atamıştır." denildi.
MİT Başkanlığı görevini yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan devralacak olan Kalın görevine resmen başlayacak. Devir teslim töreni MİT'in Ankara Kale'deki merkez binasında gerçekleştirilecek.