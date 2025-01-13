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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te meydana gelen 2 ayrı bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.

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Yapılan istihbari çalışmalar sonucu yeri tespit edilen Muhammed Dib Koralı, MİT’in Suriye’de düzenlediği sınır ötesi operasyon ile yakalanarak, Hayat İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi. MİT, 2018 yılında saldırının firari faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik’i de Suriye’de düzenlenen operasyonla Türkiye’ye getirmişti.

Ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan Koralı’nın Reyhanlı saldırısının planlayıcıları arasında bulunduğu da biliniyordu.

MİT, Reyhanlı saldırısı nın faillerinden Muhammed Dib Koralı’nın patlamada kullanılan bombaları temin ettiğini tespit etti.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyon sonucu, Reyhanlı’da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı Suriye’de yakalandı.

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