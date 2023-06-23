Adaylığının düşürülmesiyle ilgili konuşan Reynar, tüm yasal gereklilikleri yerine getirerek adaylık başvurusunu yaptığını belirterek, YSK'nın adaylık başvurusunu kabul ettiğini ancak itirazların yapılmasının ardından YSK'nin tekrar değerlendirmeye gittiğini kaydetti.



YSK'nın emsal kararlara bakması gerektiğini belirten Reynar, daimi ikametgahının her zaman KKTC'de olduğunu, hiçbir zaman taşınmadığını kaydetti. 'Nasıl hukukçusunuz bunu ön göremediniz mi?" diye eleştiriler olduğunu belirten Reynar, İlçe Seçim Kurulu'nda 4 yargıcın lehine, 4 yargıcın da aleyhine oy verdiğini anlattı. Bu oylamanın ardından konunun tekrar YSK'ya gittiğini kaydeden Reynar, "Orada açıkcası sadece bana özel bir karar üretildiğini düşünüyorum. Emsal kararlar da vardı ancak benim başvurumun düşürülmesine karar verdiler" diye konuştu. Reynar kararın kendileri için de süpriz olduğunu kaydetti.



"CTP'den bir açıklama beklerdim, kırgınım..."

Bahar Sancar'ın "CTP sizden korktu mu" sorusunu yanıtlayan Reynar, 'CTP dışındaki sol partiler ortak aday çıkarılabilir mi diye bir araya geldi ancak sonuç çıkmadı. Ardından ben adaylığımı açıkladım. CTP bizden çok sonra aday açıkladı. Beni bu süreçte en fazla etkileyen şudur, adaylığımın düşürülmesi karşısında bağımsız aday Abdullah Korkmazhan hariç, kimse bana dayanışma belirtmedi. CTP kurumsal olarak tek bir açıklama yapmadı. Kırgınım..." dedi.



"Sol, ortak bir paydada buluşmayı başarabilmeli"

Solun ortak bir paydada buluşması gerektiğini belirten Tacan Reynar, sol partiler arasında bir birini küçük görme durumu olduğundan bunun hiçbir zaman gerçekleşmediğini kaydetti. "Biz hep birlikteliği hedefliyoruz ama samimiyet eksik kalıyor" diyen Reynar, TDP olarak ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.



"Ülkeyi sevmek üzerine bir politika oluşturmalıyız"

Ülkenin, bu ülkeyi sevmeyenler tarafından yönetilidiğini savunan Tacan Reynar, ülkeyi sevmek üzerine bir politika oluşturulması gerektiğini söyledi. Bu ideoloji altında buluşup, ülkeye, vatandaşa hizmet verilmesi gerektiğinin altını çizen Reynar, 'bu olmadığı takdirde, kopuyoruz parşalanıyoruz' diye konuştu.



"TDP'den korktular... Meclis'te olmamızı istemediler"

"Böyle bir sıkıntı yaşanmasaydı, TDP nasıl muhalefet yapılacağını gösterecekti" diyen Reynar, 'bundan korktular' ifadelerini kullandı. Bu korkunun adaylığının düşürülmesinde etken olduğunu savunan Reynar, 'farklı bir muhalefet olacaktı, TDP susturulamayacaktı, herkes de bunu biliyordu.



"Karma oyun kaldırılmasını olumlu bulmuyorum"

Karma oyun kaldırımasını olumlu bulmadığını da dile getiren Reynar, partilerin oy alacağını ve partinin istediği kişilerin Meclis'e gönderilmiş olacağını belirterek, karma oyla gelen demokratikliğin ortadan kalkacağını söyledi.



"Başkanlık sistemi KKTC için tehlikeli"

"Bizim ülkemizde Başkanlık sisteminin gelmesi demek tek adam ve Ankara'nın adamı demek" diyen Tacan Reynar, bu açıdan Başkanlık sisteminin ülkemiz için tehlikeli olduğunu ifade etti. "Başkanlık rejimi bir maceradır" diyen Reynar, bunun ülkeyi daha kötüye götüreceğini iddia etti.