Fileleftheros’un haberine göre Rum Savunma Bakanlığı’ndan yetkili bir kaynak iki helikopterin teslim alındığını, geriye kalan 4 helikopterin 2025 yılı içerisinde teslim alınacağını söyledi.

Rum Savunma Bakanlığı ile Airbus şirketi arasında 140 milyon euro maliyetle toplam 6 H145M satın alımını ve Rum yönetiminin aynı mali şartlarla aynı tip helikopterden 6 adet daha satın alma hakkına sahip olmasını öngörüyor.

Airbus Helicopters firması ile sözleşme, RMMO’nun elindeki 11 Rus yapımı Mi35 tipi saldırı helikopterlerini Kasım 2023’te Sırbistan’a satmasının ardından yapıldı.

Helikopterlerin Güney Kıbrıs’a teslim edildiğini üretici firma Airbus Helicoptres de resmen açıkladı. Firmanın küresel işlerden sorumlu başkan yardımcısı Olivier Michalon, helikopterlerin modüler yapısına vurgu yaptı. Rum yönetiminin H145M’yi tercih etmesini “akıllıca” diye niteleyen Michalon Rum yönetiminin bu şekilde eğitim, özel operasyonlar, asker taşıma, hafif saldırı gibi çok çeşitli görevler için bu tipteki helikopteri kullanan büyük bir Avrupa ordusuna katılmakta olduğunu” belirtti. Michalon H145M’leri “Akdeniz Bölgesi'nde faaliyette görmeyi dört gözle beklediklerini” ekledi.