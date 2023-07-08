Politis RMMO’da ilk kez 2019’da başlatılan ve sadece Lefkoşa’nın Rum kesimi ve Larnaka’daki birlik ve mevzileri kapsayan hazır yemek-catering uygulaması ile 100 personelin günlük yemek işinden alınıp başka görevlere verilebildiğini yazdı.

Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri ile içecekleri kapsayan uygulamanın 2019-2023 döneminde toplamda 11,5 milyon Euro’ya mal olduğu belirtilen haberde yeni çıkılacak (4 yıllık hizmet alımı) ihalenin Mağusa bölgesindeki RMMO birlik ve mevzilerini de kapsayacağı ve toplamda 13 milyon Euro’ya mal olacağı belirtildi. Hazır yemek-catering uygulamasının zaman çerisinde Güney Kıbrıs genelindeki birliklere yayılacağı da haber verildi.