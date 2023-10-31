-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers Meclis Genel Kurulu'nda, “Toplu Taşıma Altyapısındaki Eksiklikler ve Ülkeyi Bekleyen Kaos” konulu konuşma gerçekleştirdi.



Ülkemizdeki nüfus artışının kontrolsüz devam ettiğine dikkat çeken Rogers, bunun karşsıında ülkenin her anlamda yetersiz kaldığını ve kaosa sürüklenildiğini kaydetti.

Işıksız, alt yapısı yetersiz yollarda, trafik kurallarımızı bilmeyen bir çok sürücü olduğuna vurgu yapan Rogers, 'her gün yollarda suçsuz insanlarımız ölüyor. 10 Ayda 36 ölümlü kaza oldu, 39 insanımız hayatını kaybetti. Sürat, alkol ve cep telefonu kazaların başlıca sebebi" diye konuştu.

"Ülkemizdeki trafik kaosu hiç azalmayacak her geçen gün artacak" diyen Rogers, ülkede çağdaş bir toplu taşıma sisteminin olmasının önemine vurgu yaptı. Toplu taşıma olmamasının ülkede büyük sorun olduğuna vurgu yapan Rogers, 'bir genç bir yere gidecekse ailesinin arabası varsa onun tarafından götürülmek ve aranmak ya da bulunduğu bölgeden otostop çekmek zorunda kalıyor. Halbuki yanı başımızdaki Güney Kıbrıs'ta ayni genç, durağa çıkıyor ve otobüse binerek istediği yere gidiyor' diye konuştu.

"Bu hükümetin toplu taşıma ile ilgili herhangi bir vizyonu var mı?" diye soran Rogers, '5 Yıllık kalkınma planı yapılacak, bu konu belki de o kalkınma planında yer alacak ama hiçbir şey yapılmadan bu konu yine tozlu raflara kalkacak' diye konuştu.