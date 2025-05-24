Duruşmasının dünkü bölümünde, Künzel'in Larnaka Havalimanı’nda bavulunun aranması ve cep telefonuna el konulması sırasında bilmediği İngilizce form doldurulduğu ve imzasının taklit edildiği yönündeki şikayeti de “dava içinde dava” şeklinde görüldü. Bu bölümde ELAM’lı Avrupa Milletvekili Yeadis Yeadi de ifade verdi.

Rum basını ELAM Avrupa Milletvekili Yeadi'nin Künzel'i avlayan kişi olduğunu yazdı

Rum gazeteleri Yeadi’nin, 27 Haziran 2024’te Franfurk-Larnaka uçuşunda, bavulunu uçak dolabına yerleştirmesinde yardımcı olduğu Künzel ile yan yana oturduğu ve 3,5-4 saat süren uçuş boyunca konuştuğu Künzel’i “avlayan” kişi olduğuna dikkat çekti.

Alithia ve Politis’e göre Yeadis dünkü duruşmada Künzel ile yaptığı uçak yolculuğu sırasında aralarında geçen konuşmayla ilgili ifade verdi. Künzel ile İngilizce konuştuklarını söyleyen Yeadi “yanındaki koltukta oturuyordum, tanıştık ve bana Türk tarafında, real estate işinde çalıştığını söyledi. Kendisine, bunun yasadışı olup olmadığını sordum, cevap vermedi” ifadelerini kullandı. Yeadi bunun üzerine eski Rum malı gaspları meselesinden şüphelendiğini ve uçakta olduğunu bildiği polis subayının yanına giderek, bu konuşmadan söz ettiğini ve konunun daha derin araştırılmasını istediğini anlattı.

Künzel ile konuşmaya devam ettiklerini belirten Yeadi, Türk tarafında deniz kenarına yatırım yapmak istediğini söylemesi üzerine Künzel’in cep telefonunu kendisine verdiğini, bu arada polis subayının da yanına gelerek Künzel’i gördüğünü anlattı.

Yeadi soru üzerine, Künzel ile işinin gereği olarak bildiği ve konuştuğu İngilizce dilinde konuştuklarını anlattı. Künzel’in konuşulanları anlayıp anlamadığı sorusuna olumlu cevap veren Yeadi “3,5-4 saat süren uçuşta konuşmamız uzun sürdü” dedi. Yeadi bu süre içerisinde başka ne konuştukları sorulduğunda ise yemek, uçuşlarında neden Ercan Havalimanı’nı kullanmadığı gibi konuları konularını söyledi. Künzel’in, direkt uçuş olmadığı için Larnaka üzerinden seyahat ettiğini söylediğini, kendisinin de yurtdışında çalıştığım için direkt uçuş olmamasının zorluklarını bildiğinden söz ettiğini anlattı.

Yeadi, meselenin ciddiyetinin farkında olduğunu ve ilk andan beri, daha uçaktayken, polis subayına ilettiğini söyledi.

Savunma avukatı Künzel’in Yeadi’ye hiçbir şekilde “Türk tarafında emlak aracılığı yaptığını” söylemediğini çünkü bazı temel kelimeler dışında İngilizce konuşamadığını, 3,5 saatlik uçuşun büyük bölümünde İngilizce konuştukları ifadesinin de yalan olduğunu söyledi.