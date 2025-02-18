Güney Kıbrıs’taki elektrik kesintileri nedeniyle, dün gece Kıbrıslı Türklerin sağladığı elektrik desteği sayesinde büyük bir kriz önlendi.

Ancak, enerji arzındaki dengesizlik nedeniyle bu gece de durumun kritik olduğu belirtiliyor. Yetkililer, enerji ihtiyacının karşılanması için alternatif çözümler üzerinde çalıştıklarını ifade ederken, halktan elektrik tasarrufu yapmaları istendi.

Habere göre, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) sağladığı destek, Güney Kıbrıs’ta şebekenin çökmesini engelledi. Ancak, mevcut enerji üretim kapasitesinin sınırda olduğu ve önümüzdeki günlerde de benzer sorunlar yaşanabileceği uyarısında bulunuluyor.