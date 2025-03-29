Ukraynalı şahsın dün yapılan duruşmada ağır cezada yargılanmaya sevk edildiğini yazan Alithia gazetesi, dün toplanan Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi'nin Ukraynalı şahıs aleyhindeki dava sürecinin 13 Haziran’da başlamasına karar verdiğini iletti.

Ukraynalı şahsın suç işlemek için komplo kurmak, başka bir kişiye ait mal üzerinde dolandırıcılık yapmak ve gasp amaçlı komplo kurmak gibi suçlarla alakalı 33 suçlamayla karşı karşıya bulunduğunu yazan gazete, mahkemenin söz konusu şahsın davası başlayana kadar tutuklu kalmasına karar verdiğini ekledi.

Politis gazetesi de konuyla ilgili haberinde, Ukraynalı şahısla birlikte KKTC’deki Rum mallarıyla ilgili Rum mahkemelerindeki dava sayısı 5’e ulaştı.

Gazete, Ukraynalı şahıs haricinde 2024 yılından bu yana Afik Grup CEO’su Simon Mistriel Aykut, Alman Ewa Isabella Künzel, Macar Ilona Lesko ve Melinda Ladanyi'nin yanısıra İsrailli Yazan Sarai Eldin'in sanık konumunda olduklarını anımsattı.