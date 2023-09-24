Alithia gazetesi “Hristodulidis’in Dönüm Noktaları Yerle Bir Oldu” başlığıyla aktardığı haberinde, Hristodulidis’in görevindeki ilk 100 günüyle ilgili Haziran ayında yaptığı açıklamalarda, BM Genel Kurulu’nun Kıbrıs sorununda dönüm noktası olacağını söylediğini, ancak bunun gerçekleşmediğini yazdı.

Gazete, BM Genel Kurulu’nda olmayanların, olanlardan daha önemli olduğuna işaret ederek, bunları şöyle sıraladı;

“1- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beklenen görüşmesi gerçekleşmedi,

2- Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Erdoğan ile görüşerek Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin normal seyrine girmesindeki önkoşulun Kıbrıs sorunu olduğu konusunda anlaşması bekleniyordu, ancak bu da olmadı,

3- İki liderin Guterres ile görüşmesi sözde kaldı, Guterres’in Kıbrıs sorununa danışman ataması gerçekleşmedi,

4- Kıbrıs sorununda yeni bir sürecin başlamasıyla ilgili anlaşma sağlanmadı.”.

Gazete, Hristodulidis’in BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında Kıbrıs sorunu için müzakere etmeye hazır olduğunu bir kez daha dile getirerek, siyasi eşitlik zeminindeki iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon çözümünün altını çizdiğini yazdı.

Konuşmasında siyasi eşitlik zemini vurgusu yapmasının, geçmişteki söylemleriyle kıyaslandığında gelişme addedildiğini kaydeden gazete, yine de Hristodulidis’in yaklaşık 2 bin kelimelik konuşmasında Guterres’in duymak istediği 4 kelimelik ifadeyi, yani “Guterres Çerçevesi’ni kabul ediyorum” cümlesini kullanmadığını belirtti.