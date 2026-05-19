Alithia, Rum Tüketiciler Birliği’nin yaptığı incelemeye dayandırdığı haberinde, devletin “e-kalathi” platformu üzerinden 182 ürünün fiyatının yüzde 1 ile yüzde 9 arasında daha pahalı satıldığının tespit edildiğini yazdı.

Kıbrıs Rum Tüketiciler Birliği tarafından yapılan değerlendirmeye göre, en yüksek fiyat artışlarının kuru yemiş, meyve suları, sebze, yumuşatıcı, donmuş unlu mamuller, bebek gıdaları, zeytinyağı ve bebek ıslak mendilleri gibi temel tüketim ürünlerinde görüldüğü belirtildi.

Haberde, fiyat artışlarının tüketicilerin alım gücünü olumsuz etkilemeye devam ettiği ifade edildi.