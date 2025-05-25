Rum yönetiminin önümüzdeki aydan itibaren “yeşil vergi” uygulamasına başlayacağı, 2027’de de yeni Avrupa Gaz Salınımı Ticaret Sistemi’nin (ETS2) devreye gireceği, bunun da hane halkının omzundaki vergi yükünü artıracağı haber verildi.

Haravgi “Yeşil Dönüşüm Vaatlerinden Kara Haraca” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Rum yönetiminin gelecek ay başlayacağı “yeşil vergi” uygulamasının akaryakıt, sulama, çöp ve gündelik yaşamın diğer ana alanlarında fiyatları artıracağını yazdı.

Gazete yeni ETS2 sisteminin de hem hane halkının hem de küçük ve orta ölçekli işletmelerin sırtındaki vergi yükünü daha da ağırlaştıracağını bildirdi.