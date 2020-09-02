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20 mülteci bulundu

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, “Mağusa’ya” bağlı Kappari bölgesi yakınlarında dün denizde içerisinde yaklaşık 20 mültecinin bulunduğu bir tekne tespit edildiği haber verildi.

02 Eylül 2020 Çarşamba 13:31
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20 mülteci bulundu

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, “Mağusa’ya” bağlı Kappari bölgesi yakınlarında dün denizde içerisinde yaklaşık 20 mültecinin bulunduğu bir tekne tespit edildiği haber verildi.

Teknede, Lübnan ve Suriye uyruklu mültecilerin bulunduğunu yazan Fileleftheros, ΒΜ mensuplarının tekneye yanaştığını ve daha sonra mültecilerin Rum Yönetimi makamlarına teslim edildiğini belirtti.

Teknenin pazartesi gününden bu yana “Mağusa” deniz bölgesinde bulunduğunu kaydeden gazete, mültecilerin ifade vermek ve daha sonra Purnara’daki mülteci kabul merkezine götürülmek üzere yetkili makamlarca teslim alındığını ekledi.

Anahtar Kelimeler:
MülteciGüney Kıbrıs
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