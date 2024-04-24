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Kettiros yapılan yeni düzenlemeyle, KKTC’de bulunan taşınmazlarını satan Kıbrıslı Rumların fondan kredi çekmelerinin mümkün olmayacağını sözlerine ekledi.

Kettiros, yasa tasarısıyla ilgili tarafların komitede görüşlerini dile getiremeye devam ettiklerini, bu yüzden yasanının onaylanmasının geciktiğini belirtirken, “Zararın Eşit Paylaşımı Fonu” konusundaki yeni düzenlemenin görüşülmesinin ise tamamlandığını ifade etti.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros, Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk taşınmaz larının kullanımına yeni düzenlemeler getiren yasa tasarısı hakkında dün açıklamalarda bulundu.

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