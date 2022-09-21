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Afrika kökenli mülteciler Limasol’un merkezindeki tarlalarda kalıyor

Limasol’da barınacak yeri olmayan Afrika kökenli mültecilerin, şehrin merkezindeki bir tarlada, derme-çatma bir yerde kaldıkları, konunun belediyenin bilgisinde olduğu ve başka kurumlarla birlikte çözümler arandığı ifade edildi.

21 Eylül 2022 Çarşamba 14:32
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Afrika kökenli mülteciler Limasol’un merkezindeki tarlalarda kalıyor



Haberinde Afrikalı mültecilerin bir tarlada, karton kâğıtların üstünde yerde yattığı fotoğrafa da yer veren Politis gazetesi, son aylarda Limasol’un merkezinin düzensiz mültecilerle dolduğunu yazdı.

Daha iyi bir gelecek için ülkelerini terk eden bu kişilerin, devlet tarafından geçici barınma merkezlerine yerleştirildiklerini ve bu kişilerin daha sonra bu merkezleri terk ettiklerini kaydeden gazete, Limasol’da bazı mültecilerin şehrin merkezi içindeki tarlaları “evleri” yaptıklarını, bazılarının ise geceleri sahildeki şezlonglarda uyuduklarını belirtti.

Gazete, Limasol’daki düzensiz göçmenlerle ilgili konunun, dün Limasol Belediyesi'nde yapılan bir toplantıda ele alındığını da ekledi.

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