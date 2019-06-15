AİHM, Kapalı Bölge Maraş’taki Taşınmaz Davasında Türkiye’ye Ek Süre Tanıdı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Kıbrıslı Rum “K.V. Mediterranean Tours Ltd” isimli şirket tarafından kapalı bölge Maraş’taki taşınmaz mal konusunda açtığı davada Türkiye’nin talebi üzerine ek süre tanıdığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Çağrıldığı Zaman Karar Verecek – Düşünmek İçin Zaman Var – Hukuk Dairesi AİHM ve Kapalı Bölge Maraş Konusundaki Suçlamalara Yanıt Verdi” başlıkları altında yayımladığı haberinde, “K.V. Mediterranean Tours Ltd” isimli Kıbrıslı Rum şirketin, kapalı bölge Maraş’taki eski taşınmazına ilişkin AİHM’e yaptığı başvuru konusunda, Türkiye’nin talebi doğrultusunda uzlaşı için ek süre verdiğini yazdı.

Gazete, AİHM’deki davalara müdahilliğiyle tanınan Rum avukat Ahilleas Dimitriadis’in, Rum Yönetimi’nin yukarıda sözü edilen dava ve diğer bazı davalarda görüş belirtmeyerek taraf olmaktan kaçındığı suçlamalarının son günlerde gündemde olduğunu belirterek Rum Hukuk Dairesi ve Dışişleri Bakanlığı’nın ise dün yaptıkları açıklamalarda Dimitriais’e yanıt verdiklerini aktardı.

Gazete ilk olarak, Ahilleas Dimitriadis’in dünkü açıklamasında, kapalı bölge Maraş’taki taşınmaz konusunda taraflara verilen görüş sunma süresinin 18 Haziran olduğunu ancak Türkiye’nin talebi sonrasında bu sürenin 30 Temmuz’a kadar uzatıldığını söylediğini yazdı.

Dimitriadis açıklamasında, Türkiye’nin talebi doğrultusunda süre uzatılmasına gidilmesinin, bugüne kadar görüş bildirmeyerek davaya müdahil olmayan Rum Yönetimi için de ek süre anlamına geldiğini vurguladı.

Gazete, bu gelişmeler karşısında Rum Hukuk Dairesi’nin dün yaptığı açıklamayla, Dimitriadis ve benzer eleştirilerde bulunan sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos’a yanıt verdiğini ve AİHM’in Rum Yönetimi’ne, müdahil olması yönünde herhangi bir çağrısının bulunmamasından ötürü müdahil olunmadığını duyurduğunu yazdı.

Rum Hukuk Dairesi’nden yapılan açıklamada, AİHM’in, “Panayi ve Shiartu” ile “K.V. Mediterranean Tours Ltd” davalarında “taraflar ve Türkiye’nin” dostane anlaşmaya varmak için, birinci davada 10 Haziran 2019 ve ikinci davada ise 18 Haziran 2019 tarihlerine kadar süreleri olduğunu, bu sürenin tamamlanmasının ardından sonucun Daire’ye bildirilerek müdahil olup olmayacağının sorulacağının iletildiği belirtildi.

Hukuk Dairesi, her iki davada da, müdahil olmaları yönünde bir çağrı almadıklarını öne sürerek kendilerine yöneltilen suçlamaların gerçekleri yansıtmadığını vurguladı.

Açıklamada, Strasburg’daki AİHM mahkemesinden yukarıda belirtilenleri doğrulayan bir açıklama talep edildiğini ve gelen yanıtın da yukarıdaki açıklamadakiyle örtüştüğü vurgulandı.

Konuya ilişkin bir diğer açılama ise Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi.

Habere göre Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Hukuk Dairesi’yle tam istişare içerisinde olunduğu, Kıbrıs sorununun önemli maddelerine değinen bu tür başvuruların Rum Yönetimi tarafından ciddiyetle ele alındığı ifade edildi.

MURAT HAKKI TAZMİNAT ÖDENEN DAVA KONUSUNDA KONUŞTU

Gazete bir diğer haberinde ise, “Kithrea” (Değirmenlik) bölgesindeki eski taşınmazı için Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvuran ve tazminat konusunda anlaşmasına rağmen ödemesi geciken Kıbrıslı Rum göçmenin, davanın AİHM’e taşınmaması karşılığında Türkiye’yle 428 bin 360 sterlinlik uzlaşıya varması ve tazminatının ödenmesi konusunda değindi.

Gazete, davanın avukatı Murat Hakkı’nın Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, TMK’nın Kıbrıslı Rum göçmenlere ödemelerinde yaşanan gecikmelere ilişkin adı geçen davaya benzer 14 dava daha olduğunu söylediğini aktardı.

Haber göre Hakkı açıklamasında, Türkiye’nin AİHM tarafından verilen süre dolmadan dava sahibi İoannis Kiriakidis’e tazminatı ödediğini, müvekkilinin de AİHM’deki davasını geri çektiğini belirtirken tazminat ödenmesinin gecikmesine ilişkin diğer 14 davanın Eylül ayı sonrasında AİHM’nin gündemine gelmesinin beklendiğini vurguladı.

Hakkı, bu davaların kısa sürede sonuçlanmasının ise beklenmediğini ifade ederek Türkiye’nin tazminatların ödenmesine Kıbrıs Türk tarafının da katkı koyması mecburiyetini getirecek bir yasayı onaylaması beklentisinde olduğunu da belirtti.

Hakkı, bu konu hakkında tartışmaların yapılmakta olduğunu ve Türkiye’nin konunun ekonomik boyutu ve Kıbrıs Türk tarafının tazminat ödeme mekanizmasına katkıda bulunması konusunda önlemler almak zorunda kalacağını sözlerine ekledi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Devlet Maraş’taki Taşınmazlara İlişkin Kişisel Başvurularda Müdahil Olmak İsteyip İstemediği Konusunda Çağrı Alacak”

Politis: “Dışişleri Bakanlığı ve Kliridis’ten Maraş Konusunda Yarım Yamalak Sözler – Türkiye AİHM’den Ek Süre İsteyerek Kıbrıs’a Müdahil Olma İmkanı Sundu”

Alithia: “Sert Anlaşmazlık – Konu Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Maraş’taki Taşınmaz Davasına Müdahil Olup Olmaması – Tazminat Ödenen Taşınmaz Kithrea’da”