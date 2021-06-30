Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ayrı yaşadığı eşini tehdit etti
Ayrı yaşadığı eşini tehdit etti
8 ay hapis cezası
8 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Güney Kıbrıs'tan araç çaldı
Güney Kıbrıs'tan araç çaldı

Akarsu Köyü yanmaktan son anda kurtuldu

Baf’ın “Akurso” (Akarsu) köyü yakınlarında dün öğleden sonra çıkan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yayılan yangın, meskûn bölgeye ulaşmasına ramak kala söndürülebildi.

30 Haziran 2021 Çarşamba 15:01
0 Okunma
Akarsu Köyü yanmaktan son anda kurtuldu

Fileleftheros’un haberine göre arazide başlayan yangının Akarsu köyü ve ormanlık araziye çok yakın olması nedeniyle köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Karadan ve havadan kalabalık ekiplerle müdahale edilen yangın ile üç saatte ve meskûn bölgeye ulaşmasına ramak kala kontrol altına alınabildi. Yangının çıkış sebebi bugün araştırılmaya başlanacak.

Anahtar Kelimeler:
Akarsu Köyü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı
Polis Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı
Rum sondaj programı yeniden başlıyor
Rum sondaj programı yeniden başlıyor
Rum Kesiminde Koronavirüs Tedbirleri
Rum Kesiminde Koronavirüs Tedbirleri
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim