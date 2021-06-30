Akarsu Köyü yanmaktan son anda kurtuldu

Fileleftheros’un haberine göre arazide başlayan yangının Akarsu köyü ve ormanlık araziye çok yakın olması nedeniyle köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Karadan ve havadan kalabalık ekiplerle müdahale edilen yangın ile üç saatte ve meskûn bölgeye ulaşmasına ramak kala kontrol altına alınabildi. Yangının çıkış sebebi bugün araştırılmaya başlanacak.