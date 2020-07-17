Akıncı'nın Türkiye'ye tepkisi Rum Basınında

Fileleftheros gazetesi “Akıncı da Tepki Gösterdi... O da Türkiye’nin AB’deki Faaliyetlerini Biliyor ve Bakanların Diyaloğunu Reddediyor” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Akıncı’nın, Türkiye’nin Hristodulidis-Özersay düzeyindeki bir diyaloğu ileriye götürme çabasından haberdar olduğunu ve bu konuda yazılı açıklama yaptığını yazdı.

Gazete, Türkiye’nin bu eyleminin Akıncı için “düşmanca faaliyet” olduğunu kaydederek, Akıncı’nın açıklamasını aktardı.

Haber, Haravgi gazetesinde “Akıncı: Müzakereler Toplum Liderleri Arasında Yapılır”, Alithia gazetesinde de “Akıncı Ankara’ya Yanıt Verdi” başlığıyla aktarıldı.

AKEL: “NEDEN KIBRIS SORUNU TARTIŞMALARIN DIŞINDA BIRAKILDI?”

Bu arada, Haravgi gazetesi ise, AKEL’in, Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde Rum Hükümeti’ne hedefinin ve önceliğinin ne olduğunu netleştirmesi çağrısı yaptığını ve en başta da, neden Kıbrıs sorununun tartışmaların dışında bırakıldığını düşünmesi gerektiğini açıkladığını yazdı.

Habere göre AKEL, Rum Hükümeti’nin mevcut durum için Avrupa düzeyinde nesnel bir değerlendirme yapması gerektiğini ifade ederken, Avrupa’nın Türkiye’ye uyguladığı yaptırımları da eleştirdi.

AKEL, AB-Türkiye diyaloğunun açılması olasılığıyla ilgili olarak ise, AB’nin bizzat, diyaloğun içeriğinin ve hedefinin ne olacağını belirlemesi gerekeceğine işaret etti.

YAPTIRIMLAR TEKNOKRATİK DÜZEYDE ELE ALINDI

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, AB Üyesi Ülkeler Konseyi’nin dün Brüksel’de teknokratlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantısında, Rum Yönetimi’nin Türkiye’nin eylemleriyle ilgili sunmuş olduğu yeni yaptırım önerilerinin ele alındığını yazdı.

Haberde, bu prosedürün erken aşamada olduğu ve önerilerle ilgili istişarelerin süreceği belirtildi.