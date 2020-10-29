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Anastasiadis: “AB için karar zamanı”

Rum lider Nikos Anastasiadis Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrısı yaparak “AB için karar zamanı” ifadelerini kullandı.

29 Ekim 2020 Perşembe 13:12
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Anastasiadis: “AB için karar zamanı”

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Müslümanlara yönelik hakaretler içeren karikatürler yayınlayan bir dergiye yönelik desteğinin ardından başlayan gerginlik, Rum basınında da geniş yer bulurken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten “Türkiye’ye yaptırım uygulanması” çağrısı geldi.

Fileleftheros gazetesi: “Fransa Öne Çıkıyor – Erdoğan’ın Açıklamaları Brüksel’de Dengeleri Değiştiriyor – Macron Yaptırımlar İçin Zorluyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransız Cumhurbaşkanı Macron’a yönelik “saldırılarının ve AB ülkelerini tehdit etmesinin” Brüksel’de dengeleri değiştirmeye başladığı iddiasında bulundu.

AB’nin Türkiye aleyhine kararlar alması için Macron ve Fransız hükümetinin aktif girişimlere başladığını ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bu girişimleri bu sefer engellemekte zorlanacağını öne süren gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise bu konuda dün yaptığı bir açıklamaya da yer verdi.

Anastasiadis, Türkiye’nin sadece Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın egemenlik hakları aleyhine değil Fransa’ya yönelik de tehditlerinin arttığını iddia ederek, eğer Türkiye uyum sağlamazsa önümüzdeki AB Konseyi’nde Türkiye aleyhine özlü yaptırımların uygulanmasının ele alınacağını öne sürdü.

Anastasiadis, 2 Ekim tarihli Avrupa Konseyi toplantısı kararlarına atıfta bulunarak, Aralık ayında yapılacak zirvede Türkiye aleyhine yaptırım kararı alınması olasılığından söz etti.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Aralık Ayındaki Konsey Toplantısında Türkiye Aleyhine Önlemler”

Alithia: “Türkiye AB Yaptırımlarına Daha Da Yaklaşıyor – Aralık Ayında Bekleniyor”

Politis: “Ankara-Paris – Yüz Yüze Çatışmaya Doğru – Erdoğan Fransa’ya Yeniden Saldırıyor”

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