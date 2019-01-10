Anastasiadis: “AB ilkeleri çözümün garantörüdür”

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Slovenya’ya resmi ziyaret gerçekleştirdiğini ve Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Bahor’la görüştüğünü ve Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamada bulunduğunu yazdılar.

Gazete: “Türkiye’yi İşaret Etti – Başkan Slovenya’da Kıbrıs Sorununun Çözümünün Garantilerinin AB İlkeleri Olduğunu Söyledi” başlıkları altında verdiği haberinde, Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun çözümünü Türkiye’nin samimi iyi niyet ve istek göstermesine bağladığını yazdı.

Anastasiadis, Crans Montana’da BM Genel Sekreteri tarafından önerildiği gibi, çağ dışı kalmış garantiler ve müdahale haklarının kalkması, devletin sonuç getirici işlevselliğinin sağlanması ve her şeyden önce uluslar arası hukuka saygı gösterilmesi gibi çözüm şekillerinin olduğu iddiasında bulundu.

Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türkler arasındaki anlaşmazlıkların çözümünün en kolay yolunun AB ilke ve değerlerinin kabulü olduğunu öne süren Anastasiadis, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin önündeki ana sorunları ise “askeri işgal, 40 bin askerin adadaki varlığı, evlerinden zorla uzaklaştırılan Kıbrıslı Rumların insan haklarının çiğnenmesi, Türkiye’nin Türk garantörlüğünü ve müdahale haklarını içeren çağdışı kalmış sistem talebi” şeklinde sıraladı.

Anastasiadis, Türkiye’nin samimi istek göstermesi durumunda Kıbrıs sorununa kalıcı ve fonksiyonel bir çözüm bulunabileceğini iddia ederek müzakerelerin yeniden başlaması yönünde çaba sarf ettiklerini de savundu.

Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin izlediği ilkeli tutum ve 1997-2001 yılları arasında UNFICYIP’e askeri katkısı sebebiyle Slovenya’ya teşekkürlerini de dile getiren Anastasiadis, Slovenya Cumhurbaşkanıyla görüşmesinde, iki ülkenin ilişkilerinin mükemmellik düzeyinde bulunduğunu teyit ettiklerini ifade etti.

Habere göre Anastasiadis, Slovenya Cumhurbaşkanı Bahor’u Güney Kıbrıs’a da davet ederken, ülkenin başbakanı Martizian Sarek’le de bir görüşme gerçekleştirdi.

Slovenya Cumhurbaşkanı Bahor ise görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs ve Slovenya’nın “Avrupa fikrine inandıklarını” belirterek AB vatandaşlarına AP seçimlerinde oy kullanmaları çağrısında da bulundu.

Öte yandan Slovenya ziyaretinde Anastasiadis’e eşlik eden Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’te çeşitli temaslar gerçekleştirdi ve bir işbirliği memorandumuna imza attı.

Gazete, Hristodulidis ve Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar’ın yaptıkları görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve AB’yle ilişkilerin güçlendirilmesi konularının ele alındığını yazdı.

Hristdouldis ve Cerar’ın “Siyasi İstişareler Memorandumu’na” imza attıklarını, Kıbrıs sorunu, AB ve uluslar arası sorun ve konuları ele aldıklarını vurgulayan gazete, iki ülkeyi ilgilendiren konularda teknik bilgi ve uzmanlık teatisinde bulunulması ile karşılıklı ziyaretler yapılması hususunda da uzlaşıya varıldığını aktardı.