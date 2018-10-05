Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94883
ALTIN
236.808
DOLAR
6.1126
STERLİN
8.0299
EURO
7.0373
Nokia 7.1 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Nokia 7.1 tanıtıldı! İşte özellikleri...
Gök bilimciler Güneş Sistemi dışında uydu keşfetti
Güneş Sistemi dışında uydu keşfedildi
Facebook'a veri ihlali soruşturması
Facebook'a veri ihlali soruşturması
Plüton'un milyarlarca mil ötesinde yeni bir cisim keşfedildi
Yeni bir cisim keşfedildi
Nokia'nın Yeni Amiral Gemisinin İsmi Belli Oldu
Nokia'nın Yeni Amiral Gemisi

Anastasiadis, Exxon Mobil Şirketi Başkan Yardımcısı’yla görüştü

05 Ekim 2018 Cuma 15:47
Anastasiadis, Exxon Mobil Şirketi Başkan Yardımcısı’yla görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis bu sabah Amerikan Exxon Mobil’in Kıdemli Başkan Yardımcısı Neil Chapman’la Rum Başkanlık Sarayı’nda görüştüğü haber verildi.

Rum haber kaynaklarına göre, görüşmenin ardından açıklama yapan Chapman, oldukça yapıcı bir görüşme yaptığı Anastasiadis’e 10’uncu parsel konusunda şirketlerine gösterdikleri güvenden dolayı teşekkür etti.

Görüşmede şirketin 10’uncu parselde yaklaşan sondajıyla ilgili planlarını ele aldıklarını ifade eden Chapman, Anastasiadis’i “2018 yılının dördüncü çeyreğinde sondaj yapma” planları konusunda bilgilendirdiklerini ancak henüz kesin bir tarihin belirlenmediğini belirtti.

Şirketin 7’nci parsele ilgisi olup olmadığının kendisine sorulması üzerine ise Chapman, şirketlerinin dünya çapında sunulan tüm perspektifleri incelediğini ve buna göre karar verdiğine işaret etti.

Chapman, “Exxon Mobil şirketinin Fransız Total şirketiyle işbirliği konusunun incelendiğine” dair bilgilerle ilgili soruyu yanıtında, “Bu aşamada diğer parsellerle ilgili detayları görmedik. Şu an çok erken. Total şirketiyle de, diğer şirketlerle de işbirliği yapıyoruz. Ancak şu an yalnızca 10’uncu parsele odaklanmış durumdayız” dedi.

“Türkiye’nin MEB’deki tahriklerini” yorumlaması istenen Chapman, “Kendilerinin ticari bir varlık olduğunu ve işlerinin hükümetler adına doğal kaynakları üretmek ve geliştirmek olduğunu” belirtti.

Habere göre, görüşmenin ardından konuşan Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ise, görüşmenin ana konusunun, Exxon Mobil-Qatar Petroleum konsorsiyumunun 10’uncu parseldeki enerji programı olduğunu ve 10’uncu parseldeki sondajın 2018 yılının dördüncü çeyreğinde başlayacağını ifade etti.

(TAK)

banner22
Anahtar Kelimeler:
AnastasiadisExxon Mobil Şirketi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Kıbrıs’ın Donald Trump’ı olmak istemiyorum’
‘Kıbrıs’ın Donald Trump’ı olmak istemiyorum’
Güney'de elektrik faturasının yüzde 60'ı vergi
Güney'de elektrik faturasının yüzde 60'ı vergi
Rumlardan sınır kapısında yeni uygulama: Tek şeride indi...
Rumlardan sınır kapısında yeni uygulama: Tek şeride indi...

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim