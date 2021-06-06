Anastasiadis geniş kabine değişikliğine hazır

Politis gazetesi, Anastasiadis’in aklında geniş tabanlı koalisyon olduğunu Meclis Başkanlığı seçiminin ardından siyasi partilerle yapacağı toplantıda dile getireceğini yazdı. Anastasiadis’in, bu fikrin partiler tarafından kabul görmemesi halinde geniş tabanlı karma hükümet kurmayı deneyeceğini ve bunu DİPA, EDEK ve belki, bir şekilde ELAM ile yapacağı kaydedildi.

Gazete, şu ana kadar kabineden ayrılma isteğini tek dile getirenin, 3 yıldır yıpratıcı bir görev ifa eden ve şahsi mesleğini ihmal ettiğini dillendiren Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu olduğunu ancak Anastasiadis’in Yoannu’dan memnun olup, bu göreve devam etmesini istediğini kaydetti.

Maliye Bakanı Konstandinos Petridis’in de görevde kalmaya devam edebileceğini belirten gazete, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeta Emilianidu’nun Lefkoşa Rum Belediye Başkanlığı için adının geçtiği ancak bakan olarak görev yapmaya devam edeceğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, Tarım Bakanı Kostas Kadis, Savunma Bakanı Haralambos Petridis ve İçişleri Bakanı Nikos Nuris’ten memnun olduğunu; Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu ile Adalet ve Kamu Dizeni Bakanı Emili Yoliti’den ise memnun olmadığını kaydetti.

Haberde, Dışişleri Bakanlığı’nda da değişim olmayacağı ve bazı müsteşarlıklarda değişiklik yapılabileceği ifade edildi.