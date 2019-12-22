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Anastasiadis: Kıbrıs’ta Gerilim İstemiyoruz

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ta bir gerilim istemediklerini belirtti ve her an kendilerini savunmaya hazır olduklarını belirtti.

22 Aralık 2019 Pazar 17:44
Anastasiadis: Kıbrıs’ta Gerilim İstemiyoruz

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs’ta bir gerilim istemediklerini söyleyerek, “Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü müdafaa edecek pozisyonda olmasından ötürü kendimizi güvende hissediyoruz” şeklinde konuştu. Rum lider, her türlü tehdide karşı, her an kendilerini savunmaya hazır olduklarını belirtti.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de attığı adımları değerlendiren Rum yönetimi lideri Anastasiadis, Türkiye’nin seçtiği yolu izlemeyeceklerini, bununla beraber uluslararası hukukta ısrarcı olmayı sürdüreceklerini iddia etti. Rum lider, Güney Kıbrıs’taki Larnaka’ya bağlı Korno’da bulunan ‘Stavros Stilianidis’ kışlasını ziyaretinde açıklamalar yaptı.

Anastasiadis, Avrupa Birliği (AB), dost ülkeler ve özellikle de Yunanistan’ın, Türkiye tarafından gerçekleştirilecek olan her türlü yasadışı faaliyetin başarılı bir biçimde göğüslenmesi için destek ve aynı zamanda caydırıcı güç teşkil edebileceklerinde ısrarcı olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Rum lider, her türlü tehdide karşı, her an kendilerini savunmaya hazır olduklarını belirtti. Tahrik edilmelerine karşın askerileştirme istemediklerini iddia eden Anastasaidis, soğukkanlılıklarını korumaya çalıştıklarını, aynı zamanda herhangi bir meydan okumadan veya Türkiye’nin meydan okumalarına cevap vermekten her biçimde kaçınmaya çalıştıklarını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Nikos AnastasiadisHaberKKTC
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Daş 2019-12-22 20:59:41

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