Anastasiadis “Memnun Dönüyor”

Politis gazetesi: “Memnun Dönüyor – Başkan Anastasiadis BM Genel Sekreteri’ne Söyleyeceğini Söyledi ve Dönüyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le on dakika süren bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in Guterres’le görüşmesinde, Kıbrıs Rum tarafının müzakerelere “hemen dönme isteğini” yinelediğini ve Guterres çerçevesinde yer almayan, askıda bekleyen konulara (Kıbrıs Türk bankalarının denetlenmesi, AB müktesebatı ve çözümün uygulanması vs.) ilişkin görüşlerini yazılı sunduğunu aktardı.

Anastasiadis ve Guterres’in görüşmede ayrıca, UNFICYP’in geleceği hakkında da konuştuklarını ve Anastasiadis’in KKTC’deki “mahsurlara” yapılan yardımlara vergiler uygulanması gibi Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının “tek taraflı hareketlerini” de gündeme getirdiğini belirten gazete, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada ise Guterres’le yaptığı “yapıcı görüşmeden” duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis açıklamasında, Guterres’e, çözüm müzakerelerinin yeniden başlamasına yönelik herhangi bir girişim öncesinde iyi hazırlık yapılması gerektiğini belirttiğini, UNFICYP’in görev şeklinin değişmeyeceği konusunda da iyimser olduğunu ifade etti.

Yaptığı temaslarda Kıbrıs sorununun Türkiye’nin önceliği olmadığı izlenimini edindiğini söyleyen Anastasiadis, Türkiye’nin başka sorunlara odaklandığını, bu sebepten ötürü de bir B Planı yönünde adım atılmasının beklenmemesi gerektiğini öne sürdü.

BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmanın seçim propagandası niteliği taşıdığı yönündeki eleştirilerin sorulması üzerine ise Anastasiadis, aynı görüşleri her zaman özel ve birebir görüşmelerinde de dile getirdiğini, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt vermek adına bazı şeyleri kamuoyu önünde de söylemek zorunda kaldığını ifade etti.

Anastasiadis, gelecek hafta Rum Ulusal Konseyi’ni toplayacağını ve Guterres’le görüşmesi ve New York’taki diğer temasları hakkında bilgi aktaracağını da belitti.

Gazete, Anastasiadis’in bugün Güney Kıbrıs’a döneceğini de yazdı.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Düşünceler Devam Ediyor – Anastasiadis Guterres’ten Doğru Hazırlık İstedi” başlıkları altında verirken, Anastasiadis’in yukarda belirtilenlerin dışında görüşmede Güven Yaratıcı Önlemleri de gündeme getirdiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis açıklamasında, Guterres’le görüşmesinde Türkiye’nin BM kararları ve Guterres çerçevesini müzakere zemini olarak kabul edip etmediğini netleştirmesi gerektiğini dile getirdiğini, ayrıca Crans Montana zirvesinin başarısızlığının ardından oluşan ortamın değişmesi adına, kapalı bölge Maraş’ın yasal sahiplerine iade edilmesi ve kayıpların akıbetlerinin belirlenmesi gibi bazı Güven Yaratıcı Önlemlerin faydalı olacağını vurguladığını söyledi.