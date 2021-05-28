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Anastasiadis Türkiye-AB İlişkilerinden Bahsetti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ndeki olumlu gündeminin, “olumlu davranışını” gerektirdiğini söyledi.

28 Mayıs 2021 Cuma 10:35
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Anastasiadis Türkiye-AB İlişkilerinden Bahsetti

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Makarios Hastanesi’ni ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamalara geniş yer verdi.

Habere göre Anastasiadis, Türkiye’ye atıfta bulunarak “olumlu davranışın”, Maraş’a yönelik yerleşim hazırlıkları, BM kararlarını açıkça ihlal eden ve iki devletli çözüm talebiyle çözüm zeminini alaşağı eden, masaya getirilen öneri olmadığını savundu.

Anastasiadis, içeriğinde Gümrük Birliği’nin modernleştirilmesi, Türk vatandaşlarına vize gerekliliğinin kaldırılması ve Türkiye’nin diğer talep edeceklerinin yer alacağı bir olumlu gündeme kendi açısından rıza göstermesinin düşünülemeyeceğini sandığını belirtti.

SINIR KAPILARI

Pandemi nedeniyle kapanmasının ardından sınır kapılarının açılmasına yönelik bir soru üzerine Anastasiadis, Kıbrıs Rum tarafının ilerleme sağlanmasına olanak tanıyan verileri sunduğunu ancak Türk tarafından, Kıbrıs Türk toplumun siyasi liderleri arasında bir anlaşmazlık olduğunun görüldüğünü ileri sürdü.

AKEL-HÜKÜMET ARASINDA TARTIŞMA

Alithia gazetesi aynı haberinde AKEL ile Hükümet arasında Kıbrıs sorunuyla alakalı yeni bir tartışma yaşandığını yazdı.

Habere göre AKEL Kıbrıs Sorunu Masası Şefi Tumazos Çelepis açıklama yaparak “Kıbrıs’ın, Anastasiadis ve DİSİ’nin birbirini uymayan icraatları nedeniyle Türkiye ile kara sınırı edinme tehlikesine sahip olduğunu” belirtti.

Çelepis açıklamasında Crans Montana başarısızlığının ardından Türkiye’nin Maraş ve Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’de yeni oldubittileri ileri götürdüğünü, yıllardan sonra iki devlete dayalı çözümü masaya getirdiğini söyledi.

Rum Başkanlığı Basın Bürosu Müdürü Viktoras Papadopulos ise AKEL’e yanıt vererek Kıbrıs sorununun parti maksatlarından uzak tutulması gereken bir konu olduğunu ifade etti.

Papadopulos, AKEL’in, Türkiye’nin uzlaşmazlığını, BM kararlarını çiğnemesini, AB ilke ve değerlerini ihlalini görmezden gelerek Kıbrıs sorunundaki çözümsüzlüğünün sorumluluğunu Anastasiadis ve DİSİ’ye yüklemeye devam ettiğini belirtti.

Papadopulos açıklamasında ayrıca AKEL’in, Maraş’ın yasal sahiplerine iadesine olanak tanıyan İngiliz-Amerikan-Kanada planını reddettiğini anımsattı.

Son Güncelleme: 28.05.2021 10:36
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