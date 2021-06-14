Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Yenişehir'de uyuşturucu operasyonu
Yenişehir'de uyuşturucu operasyonu
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu anlaşıldı
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu...
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3 Şahıs Teminata Bağlandı
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3...
Kendilerine yan baktı diye adam dövdüler
Kendilerine yan baktı diye adam...

Anastasiadis’in Seçim Sonrası Faaliyetleri Bugün Başlıyor

 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, genel seçim sonrası yeni kabineyi oluşturmak için faaliyetlerine bugün başlıyor.

14 Haziran 2021 Pazartesi 11:28
16 Okunma
Anastasiadis’in Seçim Sonrası Faaliyetleri Bugün Başlıyor

Fileleftheros gazetesi, seçim öncesi cephelerin kapanıp yenilerinin açıldığını ve siyasi arenanın, önemli gelişmelerin yaşanacağı kritik bir haftaya girdiğini yazdı.

Gazete, kurulacak hükümetin öncelikle “Yarının Kıbrıs’ı” planına ilişkin 4,4 milyar Euro’luk paketle bağlantılı olacak reformların ileri götürülmesi için iş birliğini sağlaması gerektiğini kaydetti.

Anastasiadis’in bugün DİSİ Başkanı Averof Neofitu, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, ELAM Başkanı Hristos Hristu ve DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ile görüşeceğini belirten gazete, yarın da EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, DİPA Başkanı Marios Karoyan ve Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Haralambos Theopemptu ile görüşmeler yapacağını yazdı.

Öte yandan Haravgi gazetesi de, her ne kadar geniş tabanlı hükümet tartışılıyor olsa da, bunun kurumsal bir anlamı olmadığını ve Anastasiadis’in yetkilerinin, böyle bir oluşuma izin vermediğini yazdı.

Haberde, Siyasi Analist Hristoforos Hristoforu’nun konuyla ilgili görüşlerine yer verilerek, Güney Kıbrıs’taki başkanlık sistemiyle geniş tabanlı hükümetin birbiriyle uyumsuz olacağı ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Nikos AnastasiadisGüney Kıbrıs SeçimGüney Kıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kokainden Tutuklama
Kokainden Tutuklama
Turizm Müsteşarının Hedefi Rusya ve İngiltere
Turizm Müsteşarının Hedefi Rusya ve İngiltere
Ay.Napa’daki Yunan Ayaklanması Etkinlikleri Tamamlandı
Ay.Napa’daki Yunan Ayaklanması Etkinlikleri Tamamlandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim